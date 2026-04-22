Il Milan sta lavorando per rinforzare la difesa in vista della prossima sessione di mercato estiva. Tra i nomi in lista, uno dei principali è un difensore centrale attualmente in forza alla Lazio. La società rossonera ha deciso di puntare forte su questa operazione e il dirigente della Lazio sta accelerando per facilitare il trasferimento. La trattativa è in fase avanzata e le parti stanno definendo i dettagli per portare il calciatore a Milanello.

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© Calcionews24.com - Calciomercato Milan, è Gila il prescelto per la difesa: Tare accelera per portare il centrale della Lazio a Milanello

CALCIOMERCATO MILAN: KOVACIC A GIUGNO, GILA A GENNAIO IL LAVORO DI TARE E IL RAPPORTO CON LOTITO

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