Allegri detta la linea è lui il prescelto per la difesa del Milan

Il Milan ha scelto il suo allenatore per la prossima stagione e pare abbia indicato un obiettivo specifico nel mercato dei trasferimenti. Nei giorni che precedono l’apertura delle trattative, si parla di una possibile mossa per rafforzare la difesa, con l’attenzione rivolta a un giocatore che potrebbe arrivare nel club. La strategia sembra essere già delineata, anche se ancora non ci sono conferme ufficiali.

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