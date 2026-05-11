Federico Buffa al Politeama Genovese con Number 23 Vita e splendori di Michael Jordan

Giovedì 14 maggio, al Politeama Genovese, si terrà uno spettacolo dedicato a Michael Jordan, intitolato “Number 23. Vita e splendori di Michael Jordan”. L’evento vedrà protagonista Federico Buffa, che presenterà un racconto sulla carriera e l’impatto di uno dei più grandi giocatori di basket di sempre. La serata si inserisce nel calendario di eventi culturali e sportivi organizzati nella struttura teatrale.

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