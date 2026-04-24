È stato annunciato che il celebre telefilm degli anni Ottanta riceverà un reboot dal titolo Miami Vice ’85. Tra i protagonisti confermati ci sono l’attore noto per ruoli cinematografici recenti e un altro attore coinvolto in produzioni di successo. La produzione prevede il coinvolgimento di alcune grandi case di distribuzione e si concentrerà su una nuova interpretazione della serie originale. La data di inizio delle riprese non è ancora stata comunicata.

È stato ufficialmente confermato il reboot di Miami Vice con Michael B. Jordan e Austin Butler, che si intitolerà Miami Vice ’85. Il film della Universal, diretto da Joseph Kosinski, regista di “F1” e Top Gun: Maverick, uscirà nelle sale il 6 agosto 2027. Le riprese, che saranno realizzate in formato IMAX, inizieranno entro la fine dell’anno. I grandi volti protagonisti. Le prime indiscrezioni su Jordan e Butler per un loro possibile coinvolgimento nel film sono circolate l’anno scorso. “Michael è un attore che ammiro da tempo e con cui ho sempre desiderato lavorare. Austin, credo, si sta dimostrando un talento da tenere d’occhio. Ripeto, ho sempre ammirato le sue scelte”, ha dichiarato Kosinski a Variety all’epoca, spiegando perché i due fossero in cima alla sua lista dei desideri.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - ‘Miami Vice ’85’: tutto sul reboot con Michael B. Jordan e Austin Butler nel cast

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