Quinones, attaccante messicano, ha conquistato la classifica cannonieri in Arabia Saudita, superando Cristiano Ronaldo e Ivan Toney. La sua performance ha attirato l’attenzione internazionale, mettendolo davanti ai grandi nomi del calcio. La sua posizione in classifica ha suscitato curiosità anche in Europa, dove ora si teme per le ambizioni della nazionale inglese in vista di eventuali competizioni. Quinones ha già segnato più di Ronaldo nel campionato saudita, diventando protagonista di questa stagione.

Sconosciuto no, non può mica esserlo chi vince la classifica cannonieri in Arabia Saudita lasciandosi alle spalle Ivan Toney e soprattutto Cristiano Ronaldo. Ma un po’ sottovalutato sì, forse per la sua traiettoria sempre lontana dai riflettori. Il momento di gloria, Julian Quiñones se l’è costruito passo dopo passo e adesso, dopo aver segnato il primo gol del Mondiale e tre reti (oltre a un assist) nelle prime quattro partite, è il pericolo numero uno per l’Inghilterra. L’attaccante del Messico è nato in realtà in Colombia, non troppo lontano dal confine con l’Ecuador, e ha conosciuto la povertà. Quella vera. Abbandonato dal padre, Julian è cresciuto in fretta: "Vivevo in un villaggio dimenticato. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Quinones, l'eroe del Messico che in Arabia segna più di Ronaldo e ora spaventa l'Inghilterra

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