Ecco la fine che fece la motonave sipontina per le Tremiti quella che era presente tutto l’anno
La motonave che collegava tutto l'anno Manfredonia alle Tremiti ha subito un incidente che ne ha determinato la fine. La nave, che rappresentava un collegamento regolare tra le due località e simbolicamente si trovava nell’area del porto, è stata coinvolta in un evento che ha portato alla sua cessazione. La sua presenza costante nel porto la rendeva un elemento riconoscibile, ma ora si trova fuori servizio. Non sono stati forniti dettagli sulle cause o sulle eventuali conseguenze dell’incidente.
Manfredonia – SIMBOLEGGIAVA nell’area del porto. Ricordo la mattina il suono che arrivava acuto dal Molo di Ponente. Era estate, la motonave partiva dal posto riservatagli dalla Capitaneria per recarsi nelle Isole Tremiti con il suo tragitto giornaliero a portare viveri e turisti dall’altra parte del mare.La chiatta, nota con il termine d’allora, ha rappresentato molto per un paese fiero del suo mezzo di collegamento. Un collegamento doveroso per una città volonterosa di rappresentare la ‘Porta del Gargano’. Ora da anni l’ennesima beffa derivante anche da incapacità politiche. Intanto, una luna storta guarda indispettita Manfredonia a causa della nostra indifferenza e ineleganza. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net
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