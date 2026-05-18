Ecco la fine che fece la motonave sipontina per le Tremiti quella che era presente tutto l’anno

La motonave che collegava tutto l'anno Manfredonia alle Tremiti ha subito un incidente che ne ha determinato la fine. La nave, che rappresentava un collegamento regolare tra le due località e simbolicamente si trovava nell’area del porto, è stata coinvolta in un evento che ha portato alla sua cessazione. La sua presenza costante nel porto la rendeva un elemento riconoscibile, ma ora si trova fuori servizio. Non sono stati forniti dettagli sulle cause o sulle eventuali conseguenze dell’incidente.

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