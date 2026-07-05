Mercato ’Svuota Cantine’ Cambia il regolamento Critiche dalla Pro Loco

Il mercato “Svuota Cantine” modifica le sue regole, con un nuovo disciplinare approvato dall’amministrazione comunale. La normativa limita le partecipazioni a quattro edizioni annuali e a due espositori per singolo partecipante, con l’obiettivo di favorire la rotazione degli espositori. La decisione ha suscitato critiche da parte della Pro Loco, che ha espresso preoccupazioni riguardo alle ripercussioni sul mercato e sulla partecipazione degli espositori.

Il mercatino Svuota cantine cambia volto. Il Comune ha approvato un disciplinare che introduce un limite rigido: massimo quattro edizioni all’anno e non più di due partecipazioni a espositore, così da garantire la rotazione. Regole ritenute "strette e da rivalutare", visto il genere di manifestazione, nata fra i residenti per dare una seconda vita agli oggetti, come ha spiegato il consigliere David Tanganelli dei Cittadini per Fiesole, in una interrogazione presentata in consiglio comunale. Perplessa anche la Pro Loco Fiesole, che organizza l’evento. "Il Comune ci ha detto che faceva il disciplinare ma non ci ha coinvolto – fanno sapere dalla Pro Loco –. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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