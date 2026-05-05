Tre associazioni di promozione turistica e culturale provenienti da due province diverse hanno deciso di unirsi in un progetto comune dedicato alla valorizzazione del territorio e delle sue tradizioni enogastronomiche. L’obiettivo è rafforzare l’offerta turistica locale attraverso iniziative condivise che mettano in luce le caratteristiche distintive delle aree coinvolte. Tra i focus principali ci sono la riscoperta di prodotti tipici e la promozione di eventi dedicati alle eccellenze locali.

? Cosa scoprirai Cosa spinge tre comuni di due province diverse a collaborare?. Come farà il fagiolo dell'occhio nero a tornare protagonista?. Dove si potranno scoprire la torta delle paste rosse e il tartufo?. Perché questa rete tra Piacenza e Parma cambierà il turismo locale?.? In Breve 9 e 10 maggio a Villa Braghieri mercato con trenta banchetti contadini. Sabato 9 maggio workshop AriaAnuovA e incontro nutrizionista Samanta Mazzocchi. 11 ottobre a Langhirano festa dedicata alla storica Torta delle Paste Rosse. 18 ottobre a Pecorara rassegna provinciale del tartufo per la 35esima edizione. Le tre Pro Loco di Castel San Giovanni, Pecorara e Langhirano hanno presentato il 4 maggio un calendario di eventi integrati per promuovere la cultura e l’enogastronomia locale.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Piacenza e Parma: tre Pro Loco unite per il turismo e l’enogastronomia

Notizie correlate

Castelsangiovanni, Pecorara e Langhirano: tre Pro Loco insieme per una rete turistica accessibileCastelsangiovanni, Pecorara (nel comune di Alta Val Tidone) e Langhirano uniscono le forze per promuovere il territorio attraverso cultura,...

Palio: bando per tre anni. Alle Pro loco è andata male: "Noi ci abbiamo rimesso"Il Comune ha pubblicato ieri il bando per intercettare chi, per il prossimo triennio, possa gestire l’organizzazione del Palio di Pesaro e del Palio...

Contenuti e approfondimenti

Argomenti più discussi: Tre Pro Loco insieme per una rete turistica tra Piacenza e Parma, nel fine settimana il primo evento a Castel San Giovanni; Turismo sostenibile e inclusivo, tre eventi sull’identità territoriale; Dove andare a Bologna e provincia; Tutti gli eventi, mercatini e sagre di Piacenza e provincia.

Radio Due Mondi. . A Eggi si chiude in bellezza con Orchestra Riccardi Pro loco Amici di Eggi Radio Due Mondi @fanpiùattivi - facebook.com facebook