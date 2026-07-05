Il Milan chiude per Gila | ballano tre milioni E piace Valdepeñas del Real

Ci sono un aereo atteso a Linate Prime nel primo pomeriggio e una trattativa già ben avviata che dovrebbe spiccare il volo definitivamente. La settimana del Milan inizia domani su due piste parallele. La prima riguarda Ruben Amorim, che per la prima volta atterrerà a Milano da allenatore rossonero; la seconda, invece, porta a Mario Gila, difensore della Lazio, individuato come obiettivo primario per rinforzare la retroguardia del Diavolo. Amorim ha firmato il suo contratto con il Milan a metà giugno, mentre era in vacanza a Ibiza. Da allora, ha cominciato a lavorare attivamente in smart working sulla squadra che verrà. Dalla scelta... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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