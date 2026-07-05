Mercato Milan Live | Accelerata per Gila! Leão piace al Tottenham
Il Tottenham ha mostrato interesse per Leão, mentre il Milan accelera per Gila. Oggi, domenica 5 luglio 2026, si continua a seguire da vicino l'andamento del mercato rossonero. Nessuna ufficialità ancora, ma le trattative sono in corso e le squadre coinvolte stanno valutando le opzioni. Restano da capire le prossime mosse e le eventuali offerte ufficiali. La sessione di mercato prosegue con aggiornamenti in tempo reale.
CALCIOMERCATO MILAN NEWS – Benvenuti alla diretta live di PianetaMilan.it sul mercato rossonero. Oggi, domenica 5 luglio 2026, continueremo a raccontarvi l'evoluzione di questa campagna acquisti. Ufficializzato l'arrivo di Gonçalo Ramos dal PSG per 74 milioni di euro più bonus, il Diavolo si è messo alla ricerca di un paio di difensori centrali. Uno di questi dovrebbe essere Mario Gila: accordo trovato con il giocatore ( 5 milioni di euro netti a stagione, bonus inclusi, per cinque anni); si lavora per trovare, nella giornata di domani, un accordo con la Lazio sulla base di 30 milioni di euro, bonus inclusi. Poi, prima di nuovi acquisti, il Milan dovrà anche sfoltire la rosa con qualche cessione importante, su tutte quella di Rafael Leão. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Segui gli aggiornamenti su Milan.
Notizie e thread social correlati
Leggi anche: Mercato Milan Live | Domani si chiude Gila? Leão piace al Tottenham
Mercato Milan Live | Domani si chiude Gila? Leão piace al BarcellonaDomani potrebbe essere l'ultimo giorno per Gila al Milan, secondo le voci di mercato.
Temi più discussi: Milan, c’è il sì di Gila: 5 milioni l’anno. Si punta a chiudere l'accordo con la Lazio; Milan, colpo Antonio Silva dopo Ramos: gli altri sogni e le cessioni per arrivarci; Milan, il mercato si sblocca: Goncalo Ramos a un passo. Sarà l'acquisto più caro della storia rossonera; ? Juve: accelerata per Kolo Muani. E se parte Thuram (PSG), c'è Goretzka.
Club Napoli Tele Club Italia. . LIVE - Tra mondiali, mercato e l'attesa del nuovo tecnico facebook
Calciomercato Milan live: in difesa si scalda Mario GilaSegui con noi tutte le trattative di calciomercato Milan in tempo reale: indiscrezioni, incontri e affari conclusi Il calciomercato Milan non dorme mai. La politica del club tiene tutti in attività du ... msn.com
Milan da rifare, almeno 15 operazioni sul mercato: poche certezze ma serve una svoltaGiorni frenetici a Casa Milan, con tanto di urgenza nel costruire la rosa del futuro. La differenza sostanziale è una stagione da affrontare con l'Europa League sullo sfondo e un incremento del ... corrieredellosport.it