Mercato Milan Live | Accelerata per Gila! Leão piace al Tottenham

Notizia in breve

Il Tottenham ha mostrato interesse per Leão, mentre il Milan accelera per Gila. Oggi, domenica 5 luglio 2026, si continua a seguire da vicino l'andamento del mercato rossonero. Nessuna ufficialità ancora, ma le trattative sono in corso e le squadre coinvolte stanno valutando le opzioni. Restano da capire le prossime mosse e le eventuali offerte ufficiali. La sessione di mercato prosegue con aggiornamenti in tempo reale.