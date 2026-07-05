Mercato Milan Live | Domani si chiude Gila? Leão piace al Tottenham

Notizia in breve

Il mercato del Milan prosegue con alcune novità. Domani potrebbe essere l’ultimo giorno per la cessione di Gila. Nel frattempo, il Tottenham ha manifestato interesse per Leão, che potrebbe trasferirsi in Inghilterra. La sessione di mercato continuerà a seguire sviluppi e trattative fino alla chiusura ufficiale. La giornata di oggi, domenica 5 luglio 2026, è dedicata a monitorare le mosse del club e le eventuali ufficializzazioni.