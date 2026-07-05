Mercato Milan Live | Domani si chiude Gila? Leão piace al Tottenham
Il mercato del Milan prosegue con alcune novità. Domani potrebbe essere l’ultimo giorno per la cessione di Gila. Nel frattempo, il Tottenham ha manifestato interesse per Leão, che potrebbe trasferirsi in Inghilterra. La sessione di mercato continuerà a seguire sviluppi e trattative fino alla chiusura ufficiale. La giornata di oggi, domenica 5 luglio 2026, è dedicata a monitorare le mosse del club e le eventuali ufficializzazioni.
CALCIOMERCATO MILAN NEWS – Benvenuti alla diretta live di PianetaMilan.it sul mercato rossonero. Oggi, domenica 5 luglio 2026, continueremo a raccontarvi l'evoluzione di questa campagna acquisti. Ufficializzato l'arrivo di Gonçalo Ramos dal PSG per 74 milioni di euro più bonus, il Diavolo si è messo alla ricerca di un paio di difensori centrali. Uno di questi dovrebbe essere Mario Gila: accordo trovato con il giocatore ( 5 milioni di euro netti a stagione, bonus inclusi, per cinque anni); si lavora per trovare, nella giornata di domani, un accordo con la Lazio sulla base di 30 milioni di euro, bonus inclusi. Poi, prima di nuovi acquisti, il Milan dovrà anche sfoltire la rosa con qualche cessione importante, su tutte quella di Rafael Leão. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
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