Meraviglioso Leclerc guasto per Kimi! Gli highlights del pazzo GP Gran Bretagna

Da video.gazzetta.it 5 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Charles Leclerc ha vinto il Gran Premio di Gran Bretagna a Silverstone, chiudendo davanti a Russell e Hamilton. Durante la gara, Kimi Räikkönen ha subito un guasto che ha influenzato la sua prestazione. Gli highlights mostrano un finale emozionante, con Leclerc che ha mantenuto il primo posto fino alla bandiera a scacchi. La corsa è stata caratterizzata da vari sorpassi e momenti di tensione sulla pista.

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Charles Leclerc trionfa a Silverstone: guarda gli highlights del GP Gran Bretagna, che ha visto il monegasco chiudere davanti a Russell e Hamilton. 🔗 Leggi su Video.gazzetta.it

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