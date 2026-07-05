LIVE F1 GP Gran Bretagna 2026 in DIRETTA | gran sorpasso di Antonelli su Hamilton Leclerc in fuga!

Al 16° giro, Antonelli ha superato Hamilton in un sorpasso deciso. Leclerc ha aumentato il ritmo e si è portato in testa alla corsa. La Ferrari sembra aver ridotto il divario rispetto alla Mercedes, con la vettura di Antonelli che si è inserita tra i primi. I piloti stanno affrontando le ultime fasi della gara con battaglie ravvicinate e sorpassi continui. La gara prosegue con intense manovre tra i leader, mentre le posizioni si evolvono di curva in curva.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16° giro52 Questo avvio di gara sta dando un verdetto: la Ferrari sembra aver colmato il gap tecnico nei confronti della Mercedes. Poi è chiaro che Leclerc ci sta mettendo del suo. Ma la Rossa saprà poi confermarsi anche su altre piste? 15° giro52 Verstappen sta preparando l’attacco nei confronti di Russell. 15° giro52 Antonelli si porta a 4?3 da Leclerc, ma il passo tra i due si equivale. Hamilton fatica: 1?5 dal pilota italiano. 14° giro52 Verstappen a 7 decimi da Russell. 14° giro52 E’ il giorno del riscatto per Leclerc dopo un avvio di stagione in cui è stato bastonato da Hamilton. Pensiamo che nessun altro verbo renderebbe meglio l’idea. 🔗 Leggi su Oasport.it

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