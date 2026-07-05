Durante il Gran Premio di Gran Bretagna, Kimi Antonelli ha iniziato una rimonta intensa, cercando di raggiungere Charles Leclerc. Alla fine, si trovava in corsa per la vittoria, ma nel corso della gara ha subito una svolta imprevista. La corsa ha continuato con Antonelli che si avvicinava a Leclerc, senza ulteriori dettagli sulle fasi successive o sugli esiti finali della competizione.

Kimi Antonelli stava andando a riprendere Charles Leclerc ed era il candidato in pectore per la vittoria del GP di Gran Bretagna, tappa del Mondiale F1 di Silverstone. All’improvviso, però, nel corso del 41mo giro dei 52 in programma, quando occupava la seconda posizione ed era sceso sotto i tre secondi di distacco dal monegasco della Ferrari, il pilota bolognese ha dovuto fare i conti con un problema di affidabilità alla sua Mercedes. Il 19enne è rientrato ai box, sono state cambiate le gomme e l’alettone anteriore, ma una volta ripresa la via della pista, ha dichiarato in un team radio che la sospensione posteriore sinistra si era rotta.... 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - Cos’è successo a Kimi Antonelli nel GP di Gran Bretagna? Rimonta furiosa su Leclerc per la vittoria, poi…

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