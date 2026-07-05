Meloni Italia al vertice del turismo europeo Governo sostiene settore

Da iltempo.it 5 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

L'Italia si conferma al primo posto nel turismo europeo per l’estate 2026. Il governo ha annunciato di sostenere il settore, che si è rafforzato grazie alla qualità dell’offerta e alla varietà dei luoghi di interesse. La crescita continua a essere riconosciuta a livello continentale, e la posizione del Paese nel settore turistico si mantiene stabile. Nessuna indicazione è stata fornita su dati specifici o misurazioni, ma si sottolinea il ruolo del lavoro svolto dal comparto.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

ROMA (ITALPRESS) – “L'Italia si conferma al vertice del turismo europeo anche per l'estate 2026. Un risultato che premia la bellezza della nostra Nazione, la qualità della nostra offerta e il grande lavoro di tutto il comparto turistico. Grazie agli imprenditori, ai lavoratori e agli operatori del settore che ogni giorno contribuiscono a rendere l'Italia una meta sempre più attrattiva e competitiva. Il Governo continuerà a fare la sua parte per sostenere un settore strategico per la nostra economia e per la crescita della Nazione”. Così su X il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. – foto Ipa Agency – (ITALPRESS). 🔗 Leggi su Iltempo.it

Segui gli aggiornamenti su Italia.

meloni italia al vertice del turismo europeo governo sostiene settore
© Iltempo.it - Meloni “Italia al vertice del turismo europeo, Governo sostiene settore”
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

DUE CONTRO UNA — Meloni ferma Macron e von der Leyen. L'Europa resta senza parole

Video DUE CONTRO UNA — Meloni ferma Macron e von der Leyen. L'Europa resta senza parole

Notizie e thread social correlati

Meloni: Italia al vertice del turismo mondiale, successo che premia bellezza e qualitàLa presidente del Consiglio ha annunciato che l’Italia mantiene la posizione di leader nel turismo europeo anche per l’estate 2026.

Festival del Lavoro, Meloni: "Il governo sostiene chi crea ricchezza e posti"Il governo ha dichiarato che la sua strategia si concentra sul supporto a chi genera ricchezza e occupazione.

Temi più discussi: Vertice intergovernativo Italia-Francia; Le mie dichiarazioni alla stampa in occasione del 36º Vertice intergovernativo Italia-Francia; Francia, vertice Meloni-Macron: Tra i nostri Paesi cooperazione anche per la difesa; Riunione con Meloni verso il vertice Nato, focus sulle spese militari.

meloni italia al verticeMeloni Italia al vertice del turismo europeo, Governo sostiene settoreROMA (ITALPRESS) - L'Italia si conferma al vertice del turismo europeo anche per l'estate 2026. Un risultato che premia la bellezza della nostra Nazione, ... italpress.com

meloni italia al verticeMeloni: Italia al vertice del turismo mondiale, successo che premia bellezza e qualitàL’Italia si conferma al vertice del turismo europeo anche per l’estate 2026. Lo ha scritto questa mattina su X la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Un risultato – ha ... msn.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web