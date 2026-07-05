L'Italia si conferma al primo posto nel turismo europeo per l’estate 2026. Il governo ha annunciato di sostenere il settore, che si è rafforzato grazie alla qualità dell’offerta e alla varietà dei luoghi di interesse. La crescita continua a essere riconosciuta a livello continentale, e la posizione del Paese nel settore turistico si mantiene stabile. Nessuna indicazione è stata fornita su dati specifici o misurazioni, ma si sottolinea il ruolo del lavoro svolto dal comparto.

ROMA (ITALPRESS) – “L'Italia si conferma al vertice del turismo europeo anche per l'estate 2026. Un risultato che premia la bellezza della nostra Nazione, la qualità della nostra offerta e il grande lavoro di tutto il comparto turistico. Grazie agli imprenditori, ai lavoratori e agli operatori del settore che ogni giorno contribuiscono a rendere l'Italia una meta sempre più attrattiva e competitiva. Il Governo continuerà a fare la sua parte per sostenere un settore strategico per la nostra economia e per la crescita della Nazione”. Così su X il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. – foto Ipa Agency – (ITALPRESS). 🔗 Leggi su Iltempo.it

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© Iltempo.it - Meloni “Italia al vertice del turismo europeo, Governo sostiene settore”

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