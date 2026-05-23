Il governo ha dichiarato che la sua strategia si concentra sul supporto a chi genera ricchezza e occupazione. Questa posizione è stata ribadita durante il Festival del Lavoro, dove si è sottolineato che le politiche sono orientate a favorire chi contribuisce alla crescita economica. Non sono stati forniti dettagli specifici su misure o programmi, ma l’obiettivo dichiarato è quello di incentivare chi crea occupazione e valore.

“La strategia del Governo è stata chiara fin dall’inizio: sostenere chi crea ricchezza e posti di lavoro”. Così Giorgia Meloni, presidente del Consiglio dei ministri, in occasione della giornata conclusiva della XVII edizione del Festival del Lavoro, organizzato dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro e dalla Fondazione Studi Consulenti del Lavoro.“L’occupazione in Italia ha raggiunto livelli record con 1.200.000 occupati stabili in più e 550.000 precari in meno”, ha proseguito la Presidente Meloni, sottolineando: “Il tasso di disoccupazione sia generale che giovanile ha raggiunto i livelli minimi di sempre e per la prima volta nella storia abbiamo superato il tetto dei 10 milioni di donne lavoratrici. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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Festival del Lavoro, Meloni: Il governo sostiene chi crea ricchezza e posti

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