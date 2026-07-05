Il concerto di Ultimo a Roma ha attirato oltre 250 mila spettatori. Il sindaco ha definito l’evento un successo e ha sottolineato che Tor Vergata resterà nella storia. Ha anche riconosciuto alcune criticità nel deflusso del pubblico. Secondo le sue dichiarazioni, la pianificazione dell’evento è iniziata quasi un anno prima.

Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri rivendica il “modello Roma” dopo il maxi evento da oltre 250 mila spettatori. Riconosciute anche le criticità sul deflusso del pubblico Secondo Gualtieri,il successo del concerto è il risultato di una pianificazione iniziata quasi un anno fa. “Il concerto di Ultimo a Tor Vergata è stato uno straordinario successo. Una sfida organizzativa senza precedenti, affrontata con competenza, professionalità e grande spirito di collaborazione, resa possibile da quasi un anno di preparazione, da una pianificazione accurata e dall’impegno condiviso di istituzioni, organizzatori e di tutti i soggetti coinvolti”,ha dichiarato. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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© Ildifforme.it - Il sindaco di Roma Gualtieri celebra il concerto di Ultimo: “Uno straordinario successo, Tor Vergata resterà nella storia”

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