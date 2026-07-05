Melania Trump il look per il 4 luglio | perché non ha scelto i colori Usa? Bettina Trump patriottica Tiffany Fata Turchina

Melania Trump ha scelto un abbigliamento diverso dai tradizionali colori nazionali per i festeggiamenti del 4 luglio. La first lady è stata vista in un completo con tonalità neutre, lontano dal classico rosso, bianco e blu. La famiglia dell'ex presidente ha partecipato ai festeggiamenti nel privé vip del National Mall a Washington, senza adottare simboli patriottici evidenti nel proprio look. La scelta è stata notata tra gli osservatori presenti alla celebrazione.

La famiglia americana di Donald Trump (o almeno una parte) ha assistito ai festeggiamenti per il 4 luglio all'interno del privé vip del National Mall a Washington. Immagini pubblicate sui media americani hanno ritratto il presidente mentre parla con la First Lady Melania Trump, i figli Donald Trump Jr. ed Eric Trump. Nella zona vip c'erano anche la figlia di Trump, Tiffany, la nipote Kai e la nuora Bettina. Ecco i look scelti per le celebrazioni. Melania chic a pois (10) Sebbene il rosso, il bianco e il blu siano i colori immancabili per il 4 luglio, con le temperature previste sabato a Washington (circa 39 gradi), ai visitatori è stato consigliato di indossare abiti leggeri, di colore chiaro e larghi. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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President Trump and Melania Trump enter the Octagon and talk to Justin Gaethje at UFC Freedom 250

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