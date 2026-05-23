Donald Trump Jr. ha sposato Bettina Anderson in una cerimonia privata tra la Florida e le Bahamas. La coppia ha scelto di mantenere la massima riservatezza sull’evento, che si è svolto senza la presenza di testimoni pubblici o copertura mediatica. Il presidente degli Stati Uniti non ha partecipato al matrimonio.

Donald Trump Jr. ha detto sì a Bettina Anderson in un matrimonio super riservato celebrato tra la Florida e le Bahamas. Ma a far parlare, ancora prima delle nozze, è stata soprattutto l’assenza del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, che ha liquidato la questione con una delle sue battute provocatorie: “ Mio figlio mi vorrebbe al suo matrimonio, ma io ho una cosa chiamata Iran”. Il primogenito del tycoon, 47 anni, ha scelto una formula estremamente privata per il suo grande giorno insieme alla modella e influencer di Palm Beach. Dopo una cerimonia civile blindatissima in Florida, i festeggiamenti si sono spostati su un’isola privata delle Bahamas, dove la coppia ha riunito meno di cinquanta invitati tra parenti e amici più stretti. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Donald Trump Jr. sposa Bettina Anderson: nozze blindate alle Bahamas, il presidente Usa diserta

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Donald Trump Jr. & Bettina Anderson Choose Love Over Wedding Timing

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