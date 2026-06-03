Trump ha nominato Bill Pulte come direttore ad interim dell’intelligence statunitense, nonostante Pulte non abbia competenze specifiche nel settore. Pulte è attualmente a capo della Federal Housing Finance Agency. La nomina è stata annunciata senza che Pulte abbia un background nel settore dell’intelligence o della sicurezza nazionale. La nomina viene vista come un’assegnazione temporanea, senza indicazioni di un possibile incarico a lungo termine.

Trump ha nominato Bill Pulte, capo della Federal Housing Finance Agency, direttore ad interim dell’intelligence nazionale, elevando così a un incarico chiave un rampollo del settore immobiliare, senza chiare credenziali in materia di sicurezza nazionale, mentre gli Stati Uniti sono ancora in guerra con l’Iran. Martedì Trump ha annunciato a sorpresa sui social media che Pulte avrebbe sostituito Tulsi Gabbard, l’ex deputata delle Hawaii che aveva ricoperto il ruolo di direttrice dell’intelligence nazionale. Trump ha affermato che Pulte manterrà i suoi altri incarichi anche durante il periodo di sostituzione di Gabbard, che si è dimessa il mese scorso dopo aver rivelato la diagnosi di cancro del marito. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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© Metropolitanmagazine.it - Trump ha nominato Bill Pulte, chi è il fedelissimo scelto per guidare ad interim l’intelligence Usa (senza competenza)

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TRUMPS LONG GAME IS DARK: Bill Pulte

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