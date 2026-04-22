Teatro dialettale | i vincitori del 21° festival nazionale Città di Lanciano-Maschera d’oro

Quasi vent’anni dopo, gli “Amici della Ribalta” hanno presentato nuovamente a Lanciano lo spettacolo “Torna Ta-Pù” durante la cerimonia di chiusura del 21° Festival nazionale di teatro dialettale “Città di Lanciano – Maschera d’oro”. La manifestazione si è conclusa con un’ampia partecipazione di pubblico e ha ricevuto recensioni positive da parte della critica. La rassegna ha visto numerosi gruppi concorrenti in performance in dialetto, concludendosi con la premiazione dei vincitori.

A distanza di quasi vent’anni, gli “Amici della Ribalta” portano in scena, a Lanciano, “Torna Ta-Pù”, spettacolo riproposto in occasione della conclusione del XXI Festival di teatro dialettale “Città di Lanciano – Maschera d’oro”, che ha registrato un grande successo di pubblico e critica.🔗 Leggi su Chietitoday.it Notizie correlate Premio città di Francavilla, teatro dialettale sabato 21 febbraioLa compagnia "I giovani amici del teatro" portano sul palco dell'auditorium Sirena la commedia brillante "Fru fru,, Sandine e diasille. Teatro Genovesi, terzo spettacolo in concorso al Festival Nazionale Teatro XS Città di SalernoTempo di lettura: 3 minutiDomenica 22 febbraio 2026, alle ore 19, al Teatro Genovesi a Salerno (via Sichelgaita, 12/a) terzo spettacolo in concorso... Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: Teatro dialettale a Francavilla al Mare con Parenti Serpenti; Gli Amici della Ribalta tornano sul palco, dopo 20 anni con ‘Ta-pu’’, omaggio a Modesto Della Porta; Teatro dialettale al Fenaroli di Lanciano con lo spettacolo Ta-pù lu trumbone d’accumpagnamente. Teatro dialettale al Fenaroli di Lanciano con lo spettacolo Ta-pù lu trumbone d’accumpagnamenteDoppio appuntamento, domenica 19 aprile, alle ore 17, e lunedì 20, alle 21, con il teatro dialettale, al Fenaroli di Lanciano, con lo spettacolo Ta-pù lu trumbone d’accumpagnamente di Modesto Della ... chietitoday.it Con il dossier “Lanciano, la città che racconta”, Lanciano ha formalizzato la sua candidatura a “Capitale italiana del Libro 2027"! Il progetto è stato ideato dal professor Gianni Orecchioni, con il supporto istituzionale, organizzativo e logistico del Com - facebook.com facebook