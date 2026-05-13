Liberi di scegliere | a Cervia la decima Conferenza Nazionale delle Persone Sordocieche La Fondazione Lega del Filo d’Oro | Oltre l’isolamento ora il diritto all’autodeterminazione

A Cervia si tiene la decima Conferenza Nazionale delle Persone Sordocieche, organizzata dalla Fondazione Lega del Filo d’Oro. L’evento si focalizza sul tema della libertà di scelta e sul diritto all’autodeterminazione per chi vive senza vista e udito. Durante l’incontro, si discute dell’importanza dell’occupazione come strumento per raggiungere maggiore autonomia, considerata fondamentale per superare le barriere quotidiane e migliorare le condizioni di vita delle persone coinvolte.

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Il diritto all’occupazione come motore di autonomia. Questa è l’esigenza più urgente, oggi, per le persone sordocieche, che individuano nell’indipendenza lavorativa la possibilità di abbattere molte barriere. Di questo si è parlato alla 10ª Conferenza Nazionale delle Persone Sordocieche organizzata dalla Fondazione Lega del Filo d’Oro, che si è tenuta a trent’anni esatti dalla prima storica conferenza del 1996 (“ Fuori dall’isolamento “). Se allora, però, l’obiettivo primario era l’uscita dall’esclusione sociale, il tema di questa edizione si è spostato sul diritto di decidere autonomamente il proprio progetto di vita. La sfida del lavoro: «Le mie mani vedono e sentono».🔗 Leggi su Open.online ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Lega del Filo d’Oro, 100 partecipanti a Cervia per la Conferenza delle persone sordociecheOSIMO- Quattro intense giornate di confronto, dialogo e condivisione: si è conclusa la X Conferenza Nazionale delle Persone Sordocieche della... Lega Filo d’Oro, alla Conferenza nazionale quasi 100 persone con sordocecità(Adnkronos) – Circa 100 persone con sordocecità provenienti da tutta Italia, ciascuna affiancata da un volontario, hanno partecipato alla X... Temi più discussi: Mafia, Schifani: La legge Liberi di scegliere modello di intervento per una Sicilia che non si rassegna; Liberi di scegliere: il coraggio di rompere il destino mafioso; Persone sordocieche: Lega del Filo d’Oro, conclusa la X Conferenza nazionale. Quasi 100 partecipanti per rivendicare il diritto di essere Liberi di scegliere; Persone sordocieche, rivendicato il diritto per tutti di essere liberi di scegliere. La strada non è la casa per nessuno è da anni che dico che la legge sugli animali deve essere modificata, i comuni devono essere obbligati a fare delle oasi feline protette perché fino a che saranno liberi di scegliere non faranno mai nulla! Ma nessuno fa null x.com Perché l'amalgamatore ti lascia scegliere quali carte? - reddit.com reddit Regione Siciliana: Schifani a Catania per la legge Liberi di scegliere contro il reclutamento mafiosoLotta alla mafia e riscatto sociale: il presidente Renato Schifani presenta a Catania i primi risultati della legge regionale Liberi di scegliere. La norma, approvata nel giugno 2025, punta a strapp ... cataniaoggi.it Persone sordocieche, rivendicato il diritto per tutti di essere liberi di scegliereSi è conclusa la X Conferenza nazionale della fondazione Lega del Filo d’Oro, con 100 partecipanti provenienti da tutta Italia ... repubblica.it