Liberi di scegliere | a Cervia la decima Conferenza Nazionale delle Persone Sordocieche La Fondazione Lega del Filo d’Oro | Oltre l’isolamento ora il diritto all’autodeterminazione
A Cervia si tiene la decima Conferenza Nazionale delle Persone Sordocieche, organizzata dalla Fondazione Lega del Filo d’Oro. L’evento si focalizza sul tema della libertà di scelta e sul diritto all’autodeterminazione per chi vive senza vista e udito. Durante l’incontro, si discute dell’importanza dell’occupazione come strumento per raggiungere maggiore autonomia, considerata fondamentale per superare le barriere quotidiane e migliorare le condizioni di vita delle persone coinvolte.
Il diritto all’occupazione come motore di autonomia. Questa è l’esigenza più urgente, oggi, per le persone sordocieche, che individuano nell’indipendenza lavorativa la possibilità di abbattere molte barriere. Di questo si è parlato alla 10ª Conferenza Nazionale delle Persone Sordocieche organizzata dalla Fondazione Lega del Filo d’Oro, che si è tenuta a trent’anni esatti dalla prima storica conferenza del 1996 (“ Fuori dall’isolamento “). Se allora, però, l’obiettivo primario era l’uscita dall’esclusione sociale, il tema di questa edizione si è spostato sul diritto di decidere autonomamente il proprio progetto di vita. La sfida del lavoro: «Le mie mani vedono e sentono».🔗 Leggi su Open.online
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