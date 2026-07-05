L'Africa ha creato aspettative che si sono rivelate infondate, portando a un rapido svuotamento delle speranze. Secondo alcune analisi, il fallimento è legato a false promesse e a una percezione distorta della realtà, che ha alimentato illusioni destinate a sgretolarsi. Il quadro dipinto evidenzia come le speranze siano state disilluse in tempi molto brevi, lasciando un senso di delusione e di insoddisfazione.

Il bicchiere africano è mezzo vuoto, altro che. E, soprattutto, ha creato false aspettative che sono svanite in maniera repentina, il bicchiere si è svuotato in maniera tanto rapida che sembrava avesse un buco. Dieci nazionali al via, addirittura 9 al secondo turno, appena 2 agli ottavi: l’Egitto, di fronte all’Everest Argentina e il solito Marocco, di nuovo ai quarti come 4 anni fa, quando conquistò la prima semifinale Mondiale del continente. I Leoni dell’Atlas sono una certezza, il resto dell’Africa una delusione. Questo è quanto emerge da una ricca chiacchierata con Patrick Mboma, ex centravanti di Parma e Cagliari, tra le molte altre squadre, campione d’Africa e Olimpico col Camerun, stimato analista televisivo, qui ai Mondiali con New World Sport Tv per la quale ha commentato diverse partite delle nazionali africane. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Mboma: "Dall'illusione alla realtà, ecco perché l'Africa ha fallito. O si cambia o il futuro lo vedo male"

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