Nella puntata più recente di TennisMania, trasmissione disponibile su YouTube, si è parlato della partita tra Jannik Sinner e Rafael Jodar, conclusa con il risultato di 6-2 7-6 a favore del tennista italiano. Durante il commento, Puppo ha commentato un possibile errore di Jodar nel match, sottolineando che Sinner non sembra essere affaticato fisicamente e che con Fils potrebbe adottare un diverso approccio.

La nuova puntata di TennisMania, trasmissione in onda sul canale Youtube di OA Sport, si è concentrata principalmente sulla sfida di ieri tra Jannik Sinner ed il promettente spagnolo Rafael Jodar, terminata con il punteggio di 6-2 7-6 in favore del numero uno al mondo. Dario Puppo, conduttore del programma, ha analizzato il match grazie al quale l’altoatesino è approdato in semifinale del Masters 1000 di Madrid. Puppo si è innanzitutto soffermato sull’importanza della sfida per entrambi: “La partita era importante sia per Sinner sia per Jodar, per motivi diversi. Jannik è stato perfetto, non si può definire diversamente. Come ha chiuso la partita con gli 11 punti di fila e come ha giocato le palle break, è stato bravissimo.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Puppo: “Jodar ha commesso un errore con Sinner. Jannik non lo vedo male fisicamente, con Fils avrà approccio diverso”

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