Il Milan ha iniziato le trattative con l’allenatore spagnolo Andoni Iraola per la sostituzione di Massimiliano Allegri. Gerry Cardinale, alla guida del club, ha avviato i contatti con il professionista. Iraola è attualmente senza incarico e ha un passato da calciatore e allenatore in Spagna. La società rossonera sta valutando questa opzione come possibile nuovo tecnico. Non ci sono ancora ufficializzazioni sulle trattative in corso.

Terremoto totale in casa Milan. La mancata qualificazione alla prossima edizione di Champions League ha portato Gerry Cardinale a una decisione drastica. Il proprietario del club ha comunicato l'esonero dell'allenatore Massimiliano Allegri, l'amministratore delegato Giorgio Furlani, il direttore sportivo Igli Tare e il direttore tecnico Geoffrey Moncada. Una vera e propria rivoluzione, con un organico che adesso è completamente da ricomporre. Stando a quanto raccolto dalla nostra redazione, il nuovo corso sarà affidato a Zlatan Ibrahimovic e Massimo Calvelli, chiamati a scegliere il nuovo direttore sportivo e il nuovo amministratore delegato. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Dall’Inghilterra: “Il Milan ha avviato i contatti con Iraola”. Ecco chi è e perché Cardinale lo cerca

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