Durante una conferenza stampa, Arbeloa ha criticato Mbappé, affermando che al Real Madrid si esce con la maglia sporca di fango e sudore, a differenza di uno smoking. Questa dichiarazione arriva dopo il secondo anno del francese nel club, e alcuni hanno interpretato le parole come una presa di posizione nei confronti dell’acquisto del calciatore. La discussione ha attirato l’attenzione sui rapporti tra i protagonisti e sulla valutazione delle performance di Mbappé nel club.

È una lezione di madridismo quella impartita da Arbeloa a Mbappé in conferenza stampa. Al termine del secondo anno a Madrid si sono ormai resi conto quale tremendo errore sia stato l’acquisto del fuoriclasse francese. Fu un capriccio di Florentino Perez che con Mbappé ha di fatto rovinato una macchina pressoché perfetta che aveva vinto con Ancelotti due Champions in tre anni. Non è certo un caso che una volta senza il francese, il Psg abbia vinto la Champions e forse la rivincerà ( memorabile la lectio che Luis Enrique gli diede su Michael Jordan ). Mbappé è ovviamente fortissimo ma non è un calciatore che sa inserirsi in un gruppo. E lo ha confermato questa settimana con le sue vacanze in Italia che hanno provocato rabbia e tensioni nello spogliatoio.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Arbeloa distrugge Mbappé: “Al Real Madrid si esce con la maglia piena di fango e sudore, non come uno smoking”

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