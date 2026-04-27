Un calciatore ha pubblicato un messaggio sui social media dopo una partita di qualificazione, affermando che il risultato non è stato quello sperato. Ha aggiunto che torneranno a casa per chiarire alcune questioni. La dichiarazione è stata condivisa online poco dopo il termine dell'incontro, senza ulteriori dettagli sui motivi del commento. Nessuna comunicazione ufficiale è stata rilasciata dalle parti coinvolte.

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© Internews24.com - Akanji sui social: «Non il risultato che volevamo. Torniamo a casa per mettere le cose in chiaro»

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