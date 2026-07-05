Kylian Mbappé ha rivolto parole dure nei confronti della squadra avversaria, affermando che hanno agito in modo scorretto e che hanno giocato sporco. Le sue dichiarazioni sono arrivate dopo una partita contro il Paraguay, durante la quale ha criticato apertamente il comportamento degli avversari, paragonandolo a quello di una squadra nota per aver giocato in modo poco corretto. Le sue parole sono state pronunciate in modo diretto e senza mezzi termini.

Se qualcuno aveva ancora dei dubbi su che tipo di capitano fosse Kylian Mbappé, contro il Paraguay il bomber del Real Madrid lo ha dimostrato: non è caduto in provocazioni nonostanti i calci e le botte prese, ha sorriso quando gli avversari gli rivolgevano parole non certo di stima o lo buttava per terra e nel finale ha anche evitato di dare la mano al portiere dei sudamericani Gill andando a esultare sotto la curva dei tifosi francesi. L'estremo difensore dell' Albirroja gli ha tirato il pallone alle spalle, ma Kylian è rimasto impassibile e ha festeggiato con i suoi compagni che lo hanno "scortato" per evitare qualsiasi problema visto che in campo le scaramucce si erano accese di continuo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Mbappè: "Messe le mani nella mer..., abbiamo giocato sporco come il Paraguay"

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Mbappé IGNORES Xabi Alonso | Players Follow Him, Not the Coach!

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