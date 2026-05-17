Dopo la partita tra Genoa e Milan, Ardon Jashari, centrocampista del club rossonero, ha rilasciato alcune dichiarazioni a ‘SportMediaset’. Ha affermato che il risultato dipende dalla squadra e che bisogna essere soddisfatti del modo in cui hanno affrontato la gara. Jashari ha anche detto che il loro destino è nelle proprie mani e che bisogna continuare a lavorare con impegno. La partita si è conclusa con il risultato che ha coinvolto entrambe le squadre, senza ulteriori dettagli sui marcatori.

Ardon Jashari, centrocampista rossonero classe 2002, ha parlato a ‘SportMediaset’ al termine di Genoa-Milan 1-2, partita della 37^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta allo stadio ‘Ferraris’ di Genova. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni. Sul valore della vittoria sul campo del Genoa “Sì, per noi si trattava di un successo fondamentale. Eravamo ben consapevoli della nostra classifica prima del fischio d'inizio e sapevamo di dover pensare solo a noi stessi. Abbiamo fatto esattamente questo, riuscendo a vincere una partita davvero complicata. Sapevamo che affrontare il Genoa in trasferta sarebbe stato difficile, ma alla fine l'unica cosa che contava era conquistare i tre punti. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Genoa-Milan, Jashari: “Il destino è nelle nostre mani. Dobbiamo essere fieri di come abbiamo giocato”

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