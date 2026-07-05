I carabinieri Forestali del Nucleo di Senigallia hanno sequestrato 10 cani provenienti dal maxi-sequestro del gennaio 2021 a Trecastelli. Questi esemplari, tra i 859 trovati in condizioni di maltrattamento, sono stati ora dati in adozione. Il dissequestro riguarda una parte degli animali che erano stati rinchiusi in ambienti inadatti e sottoposti a maltrattamenti gravi. La procedura si è conclusa con la cessione degli animali a nuove famiglie.

Nuova svolta per i cani reduci dal drammatico maxi-sequestro del gennaio 2021 a Trecastelli. Ieri i carabinieri Forestali del Nucleo di Senigallia hanno proceduto al dissequestro e alla cessione in adozione di altri 10 esemplari, parte degli 859 ammassati all’epoca in condizioni incompatibili con la loro natura e sottoposti a gravi maltrattamenti. I cani affidati oggi erano inizialmente risultati positivi alla Brucella canis, un’infezione batterica pericolosa e trasmissibile anche all’uomo. La loro liberazione è il frutto di un lungo e complesso percorso sanitario svolto dal Servizio Sanità Animale dell’Ast di Ancona, che ha monitorato e curato gli animali. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Maxi sequestro di cani: dieci dati in adozione

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