Mangimi per cani irregolari maxi sequestro nel Tarantino
Nella provincia di Taranto sono state sequestrate più di 12.500 confezioni di alimenti per cani. L’azione è stata condotta nell’ambito di controlli sulla filiera dei prodotti destinati agli animali domestici. Le operazioni hanno portato al sequestro amministrativo di un ingente quantitativo di mangimi per cani, ritenuti irregolari. Non sono stati forniti dettagli sulle aziende coinvolte o sulle motivazioni precise delle irregolarità riscontrate. Le autorità continuano a monitorare il settore per verificare la conformità delle produzioni.
Tarantini Time Quotidiano È di oltre 12.500 confezioni di alimenti per cani il bilancio di un sequestro amministrativo eseguito nel Tarantino nell’ambito di controlli mirati sulla filiera dei prodotti destinati agli animali domestici. L’operazione è stata condotta dai Carabinieri del NAS di Taranto, insieme agli ispettori dell’Ispettorato Centrale per il Controllo della Qualità e Repressione Frodi dei Prodotti Agroalimentari, con il supporto dell’ufficio ICQRF Puglia e Basilicata con sede a Lecce. Le verifiche, avviate a seguito di specifici approfondimenti investigativi, hanno riguardato un’azienda attiva nella produzione e commercializzazione di mangimi, con particolare attenzione alle informazioni riportate sulle etichette e alla tracciabilità delle materie prime utilizzate. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it
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