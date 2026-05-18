Mangimi per cani irregolari maxi sequestro nel Tarantino

Nella provincia di Taranto sono state sequestrate più di 12.500 confezioni di alimenti per cani. L’azione è stata condotta nell’ambito di controlli sulla filiera dei prodotti destinati agli animali domestici. Le operazioni hanno portato al sequestro amministrativo di un ingente quantitativo di mangimi per cani, ritenuti irregolari. Non sono stati forniti dettagli sulle aziende coinvolte o sulle motivazioni precise delle irregolarità riscontrate. Le autorità continuano a monitorare il settore per verificare la conformità delle produzioni.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui