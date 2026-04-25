Il Comune di Buggiano ha preso in consegna due cani, un pitbull e un labrador, che sono stati affidati al Rifugio Valdiflora. La decisione è stata presa dalla giunta comunale guidata dal sindaco Daniele Bettarini. È stato lanciato un appello pubblico per trovare una nuova famiglia per gli animali. L’obiettivo è favorire il loro affido e garantire loro cure adeguate.

L’amore per gli animali ha spinto ancora una volta il Comune di Buggiano a un atto di generosità. La giunta guidata da Daniele Bettarini ha preso in carico un pitbull e un labrador che adesso sono custoditi al Rifugio Valdiflora. "Il proprietario, per insuperabili problemi personali – spiega il sindaco – non è più in grado di custodirli e si è dichiarato disponibile a farli adottare. Mi auguro che possano trovar al più presto una nuova o due nuove famiglie. Caracas, pitbull femmina di 3 anni, dolce e affettuosa con i bambini, non morde e non è aggressiva. Kira, labrador femmina di 7 anni, buona e dolce con persone e altri cani". Bettarini ha lanciato l’appello accorato sui social.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il Comune di Buggiano mette al sicuro due cani. Appello per l’adozione

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