Un incendio di grandi proporzioni si è sviluppato nelle ultime ore sulla collina sopra Santa Cesarea Terme. Il fumo si è diffuso fino alla zona marittima, portando all'evacuazione di alcune case e di un lido. Le operazioni di spegnimento sono ancora in corso e il fuoco non è stato ancora domato. Nessun dettaglio sulle cause dell’incendio o sui danni subiti.

Un grosso incendio si è sviluppato nelle scorse ore e non è ancora domato sulla parte alta della collina che sovrata Santa Cesarea Terme. Il fumo ha invaso tutta la parte marittima: alcune case e anche un lido sono stati fatti evacuare. E' stato richiesto l'intervento di un canadair. Le fiamme sono visibilli sin dalla costa dove moltissima gente, ha fatto il bagno. Il forte vento di Maestrale rende più difficili le operazioni di spegnimento. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Maxi incendio a Santa Cesarea, evacuate case e un lido: il fumo invade le strade

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