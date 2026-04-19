Torino maxi incendio a Beinasco | evacuate case vicine Sindaco | Tenete chiuse le finestre

Oggi a Beinasco, in provincia di Torino, si è verificato un vasto incendio che ha interessato un edificio industriale situato in via Monginevro. Le fiamme hanno provocato l’evacuazione di alcune abitazioni nelle vicinanze, mentre le autorità hanno consigliato di mantenere chiuse le finestre per motivi di sicurezza. Sul posto sono intervenute squadre di vigili del fuoco che stanno lavorando per domare il rogo.

(Adnkronos) – Un maxi incendio è scoppiato oggi all’interno di un edificio industriale in via Monginevro a Beinasco (Torino). Sul posto sono intervenute 7 squadre dei Vigili del fuoco, che stanno lavorando per contenere le fiamme ed escludere la presenza di persone coinvolte. È inoltre in corso l’evacuazione, a scopo precauzionale, di alcuni edifici residenziali nelle immediate vicinanze. "Alcuni minuti fa si è sviluppato un importante incendio in un’azienda di via Monginevro, a Beinasco. È stato attivato il protocollo comunale di Protezione Civile e sono già sul posto i Vigili del Fioco e le forze dell’ordine. Vi aggiornerò sull’evolversi della situazione ma intanto, per precauzione, consigliamo a tutti i cittadini di tenere le finestre chiuse", è il post del sindaco Daniel Cannati sul profilo Facebook del comune di Beinasco.🔗 Leggi su Periodicodaily.com Notizie correlate Incendio nell’area trattamento rifiuti, evacuato un asilo. I sindaci: “Tenete le finestre chiuse”La Spezia, 24 marzo 2026 – Un incendio nell’impianto di trattamento dei rifiuti dell’azienda Specchia Service ha interessato la zona industriale al... Incendio alla Chemco, ancora focolai. Il sindaco: “Finestre chiuse e non mangiate le verdure dell’orto”Vezzano sul Crostolo (Reggio Emilia), 21 febbraio 2026 – Restano ancora alcuni focolai accesi nello stabilimento della Chemco – azienda che produce... Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: L’incendio fu di ridotte dimensioni: il giudice scarcera quattro responsabili della rivolta al Cpr; Ancora fiamme nel palazzo abbandonato: paura in via Montefeltro a Torino; Iran-Usa, alta tensione tra Hormuz e uranio: Senza una svolta, guerra può riprendere; Torino, maxi-sequestro di arredi contraffatti made in Italy: operazione delle Fiamme Gialle. SERIE A | In campo Cremonese -Torino. Segui la DIRETTA #ANSA - facebook.com facebook . @SerieA | Le formazioni ufficiali di Cremonese-Torino x.com