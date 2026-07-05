Matteo Berrettini ha guadagnato posizioni nel ranking ATP dopo aver perso al terzo turno di Wimbledon contro Grigor Dimitrov. Con questa eliminazione, il tennista italiano ha accumulato nuovi punti, ma non ha mantenuto la possibilità di avanzare ulteriormente nello Slam, dove nel 2021 era arrivato in finale. La perdita di punti e la posizione attuale nel ranking potrebbero essere influenzate dai prossimi tornei, con alcuni avversari pronti a scavalcarlo.

Matteo Berrettini è stato sconfitto dal bulgaro Grigor Dimitrov al terzo turno di Wimbledon e ha così dovuto fermare la propria corsa nello Slam di cui è stato finalista nel 2021 (perse contro il serbo Novak Djokovic). Il tennista italiano, reduce dai quarti di finale raggiunti al Roland Garros, è riuscito a recuperare uno svantaggio iniziale di 0-2, ma poi ha subito un break letale nel quinto set e ha subito la dolorosa eliminazione sui sacri prati londinesi. Il giocatore romano ha comunque migliorato il riscontro di dodici mesi fa, quando perse all’esordio complici anche diversi problemi fisici, e ha conquistato 100 punti, andando così in saldo positivo di 90 punti e guadagnando dieci posizioni virtuali nel ranking ATP. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - Matteo Berrettini scala il ranking ATP: le posizioni guadagnate, i punti e chi può scavalcarlo a Wimbledon

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