Matteo Berrettini sale di 17 posizioni nel ranking ATP dopo il suo torneo a Roland Garros. È la prima partecipazione del tennista romano al torneo sulla terra rossa parigina dopo cinque anni, l’ultima nel 2021, quando arrivò ai quarti di finale. In questa edizione, ha raggiunto i sedicesimi di finale, eliminato al quinto set da un avversario.

Matteo Berrettini mancava da cinque anni a Roland Garros. Sulla terra rossa parigina, l’ultima presenza del tennista romano risaliva al 2021, quando riuscì a spingersi fino ai quarti di finale, sconfitto dal serbo Novak Djokovic. Da allora molta acqua è passata sotto i ponti e, nel match odierno contro l’ungherese Márton Fucsovics, l’azzurro era alla ricerca delle sensazioni giuste. Non è stato un periodo semplice per il romano, apparso lontano dalla migliore condizione soprattutto dal punto di vista mentale, anche alla luce delle pesanti sconfitte incassate a Roma e nell’ultimo incontro disputato al Challenger di Valencia. Per questo motivo, il successo ottenuto contro il magiaro sulla terra parigina rappresenta un segnale incoraggiante in prospettiva futura. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Che balzo di Matteo Berrettini nel ranking ATP! Già 17 posizioni guadagnate al Roland Garros

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