Matteo Berrettini ha raggiunto i quarti di finale del Roland Garros 2026, eguagliando il risultato del 2021. Con la vittoria odierna, il tennista romano ha mantenuto il suo percorso nel torneo. Nel ranking ATP, ha guadagnato 58 posizioni, salendo di molto rispetto alla posizione precedente. È un miglioramento significativo che potrebbe continuare con ulteriori successi nel torneo.

Matteo Berrettini è approdato ai quarti di finale del Roland Garros 2026 di tennis: con la vittoria odierna il romano, dunque, ha eguagliato il risultato ottenuto nel 2021, nell’ultima apparizione a Parigi. Nei quattro anni successivi, infatti, il romano ha sempre saltato il secondo torneo dello Slam per infortunio. L’azzurro, dunque, non scarterà punti lunedì 8 giugno e quindi finora con i quattro successi in Francia ha incamerato 400 punti netti, salendo da 585 a quota 985 nel ranking ATP, issandosi dal 105° al 47° posto virtuale, guadagnando finora ben 58 posizioni. Per incassare altri punti nel ranking, inoltre, Berrettini dovrà portarsi... 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - Matteo Berrettini, balzo vorticoso nel ranking ATP: 58 posizioni guadagnate! E se andasse ancora avanti…

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