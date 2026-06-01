Matteo Berrettini balzo vorticoso nel ranking ATP | 58 posizioni guadagnate! E se andasse ancora avanti…

Da oasport.it 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Matteo Berrettini ha raggiunto i quarti di finale del Roland Garros 2026, eguagliando il risultato del 2021. Con la vittoria odierna, il tennista romano ha mantenuto il suo percorso nel torneo. Nel ranking ATP, ha guadagnato 58 posizioni, salendo di molto rispetto alla posizione precedente. È un miglioramento significativo che potrebbe continuare con ulteriori successi nel torneo.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Matteo Berrettini è approdato ai quarti di finale del Roland Garros 2026 di tennis: con la vittoria odierna il romano, dunque, ha eguagliato il risultato ottenuto nel 2021, nell’ultima apparizione a Parigi. Nei quattro anni successivi, infatti, il romano ha sempre saltato il secondo torneo dello Slam per infortunio. L’azzurro, dunque, non scarterà punti lunedì 8 giugno e quindi finora con i quattro successi in Francia ha incamerato 400 punti netti, salendo da 585 a quota 985 nel ranking ATP, issandosi dal 105° al 47° posto virtuale, guadagnando finora ben 58 posizioni. Per incassare altri punti nel ranking, inoltre, Berrettini dovrà portarsi... 🔗 Leggi su Oasport.it

Segui gli aggiornamenti su Berrettini.

matteo berrettini balzo vorticoso nel ranking atp 58 posizioni guadagnate e se andasse ancora avanti8230
© Oasport.it - Matteo Berrettini, balzo vorticoso nel ranking ATP: 58 posizioni guadagnate! E se andasse ancora avanti…
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Che balzo di Matteo Berrettini nel ranking ATP! Già 17 posizioni guadagnate al Roland GarrosMatteo Berrettini sale di 17 posizioni nel ranking ATP dopo il suo torneo a Roland Garros.

Leggi anche: Quante posizioni guadagna Matteo Berrettini nel ranking ATP? Balzo di quasi 20 posti! E se vince ancora…

matteo berrettini matteo berrettini balzo vorticosoMatteo Berrettini, balzo vorticoso nel ranking ATP: 58 posizioni guadagnate! E se andasse ancora avanti…Matteo Berrettini è approdato ai quarti di finale del Roland Garros 2026 di tennis: con la vittoria odierna il romano, dunque, ha eguagliato il risultato ... oasport.it

matteo berrettini matteo berrettini balzo vorticosoRoland Garros. Matteo Berrettini ai quarti: Cerundolo battuto 6-3, 7-6, 7-6Al prossimo turno, il tennista romano affronterà il vincitore della sfida tra lo statunitense Frances Tiafoe e Matteo Arnaldi ... rainews.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web