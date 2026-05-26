Il 27 maggio si è tenuta l’inaugurazione della mostra fotografica intitolata “I volti dell’accoglienza” a Manfredonia. La mostra, curata da Matteo della Torre, presenta ritratti di migranti inseriti nei progetti Sai. Le fotografie catturano le espressioni e i volti delle persone coinvolte, offrendo uno sguardo diretto sulle loro esperienze e identità. L’evento si è svolto in una location cittadina dedicata alla promozione di iniziative sociali.

Sarà inaugurata mercoledì 27 maggio 2026, alle ore 10.30, presso il chiostro di Palazzo San Domenico a Manfredonia, la mostra fotografica “I volti dell’accoglienza” a cura di Matteo della Torre. L’iniziativa rientra nel calendario di eventi in preparazione della “Giornata Mondiale del Rifugiato” organizzata anche quest’anno dadiversi enti pubblici e privati, associazioni e realtà del Terzo settore che gestiscono progetti SAI – Sistema di Accoglienza ed Integrazione - e di inclusione dei cittadini migranti. Una serie di eventi finalizzati a stimolare nel rito dell’incontro la possibilità di avvicinarsi al tema dei rifugiati e dell’immigrazione ascoltando le voci, entrando nelle storie, scoprendo le loro qualità artistiche, giocando insieme. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Manfredonia, “I volti dell’accoglienza”: il 27 maggio l’inaugurazione della mostra fotografica

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Mostra fotografica di Patrizia Aversa: al “Verdi” i volti dell’identitàLa mostra fotografica “@Uno_Nessuno_Centomila” di Patrizia Aversa si tiene nel foyer del Nuovo Teatro Verdi di Brindisi, aperta durante le prossime...

Leggi anche: Marinaria, mostra fotografica a Manfredonia

Temi più discussi: Manfredonia, il Racconto personale di Mamadou Diakité che porta alla Giornata Mondiale del Rifugiato; Da Costa d’Avorio a Manfredonia, il viaggio di Mamadou diventa teatro: al Toniolo il Racconto personale; Manfredonia, il mare che abbraccia la città: il 23 maggio arriva il primo caldo dell’estate; Manfredonia, Riccardi: Tanti soldi per i cartelloni, nessuna casa per il Museo del Mare.

Manfredonia. Onorare la tradizione: symbolon o kitsch? Sui due monumenti proposti per l’Archidioecesis SipontinaManfredonia. Onorare la tradizione: symbolon o kitsch? Sui due monumenti proposti per l’Archidioecesis Sipontina MANFREDONIA - Una conversazione recente ... ilsipontino.net

Eventi Manfredonia weekend: cosa sapereEventi Manfredonia weekend: come orientarsi tra piazze, locali, cultura e feste sul territorio, con consigli utili per scegliere bene. ilsipontino.net