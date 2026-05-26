Manfredonia I volti dell’accoglienza | il 27 maggio l’inaugurazione della mostra fotografica

Da ilsipontino.net 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il 27 maggio si è tenuta l’inaugurazione della mostra fotografica intitolata “I volti dell’accoglienza” a Manfredonia. La mostra, curata da Matteo della Torre, presenta ritratti di migranti inseriti nei progetti Sai. Le fotografie catturano le espressioni e i volti delle persone coinvolte, offrendo uno sguardo diretto sulle loro esperienze e identità. L’evento si è svolto in una location cittadina dedicata alla promozione di iniziative sociali.

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Sarà inaugurata mercoledì 27 maggio 2026, alle ore 10.30, presso il chiostro di Palazzo San Domenico a Manfredonia, la mostra fotografica “I volti dell’accoglienza” a cura di Matteo della Torre. L’iniziativa rientra nel calendario di eventi in preparazione della “Giornata Mondiale del Rifugiato” organizzata anche quest’anno dadiversi enti pubblici e privati, associazioni e realtà del Terzo settore che gestiscono progetti SAI – Sistema di Accoglienza ed Integrazione - e di inclusione dei cittadini migranti. Una serie di eventi finalizzati a stimolare nel rito dell’incontro la possibilità di avvicinarsi al tema dei rifugiati e dell’immigrazione ascoltando le voci, entrando nelle storie, scoprendo le loro qualità artistiche, giocando insieme. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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© Ilsipontino.net - Manfredonia, “I volti dell’accoglienza”: il 27 maggio l’inaugurazione della mostra fotografica
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