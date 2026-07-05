massa promosso in b2 brillano anche gli under

Il Circolo Tennis Massa Lombarda ha ottenuto la promozione in serie B2 femminile. La squadra femminile ha raggiunto questo traguardo insieme ai successi degli Under 16 maschile, che hanno vinto il titolo regionale, e degli Under 14 maschile, che si sono piazzati terzi a livello regionale. Questi risultati evidenziano un inizio di stagione positivo per il circolo.

Storica promozione per il Circolo Tennis Massa Lombarda in serie B2 femminile, un risultato che si aggiunge al titolo regionale regionale Under 16 maschile e al terzo posto regionale dell’Under 14 maschile, a dimostrazione dell’ottimo inizio di stagione del circolo. La serie B2 è stata conquistata grazie alla vittoria nello spareggio promozione con il TC Piazzano Novara. Nonostante l’indisponibilità per infortunio di Crystal Aratari, nel confronto di andata, in casa, Gaia Donati, Sofia Cadar ed Emma Baldassari si sono imposte per 3-1, risultato che rendeva necessario ottenere due punti nella sfida di ritorno in terra piemontese, dove Gaia Donati (2. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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