Giacomo Bongiorni ucciso a Massa indagato per rissa anche il cognato della vittima | Atto dovuto Cosa cercano gli inquirenti

Nella notte tra l’11 e il 12 aprile, in piazza Palma a Massa, un uomo di 47 anni è stato attaccato e ucciso davanti agli occhi del figlio minorenne. Le forze dell’ordine hanno aperto un’indagine e hanno iscritto nel registro degli indagati anche il cognato della vittima, con l’accusa di rissa. La procura ha dichiarato che questa iscrizione rappresenta un atto dovuto, senza ulteriori commenti sul caso.

Svolta improvvisa nelle indagini sulla morte di Giacomo Bongiorni, il 47enne brutalmente aggredito e ucciso nella notte tra l’11 e il 12 aprile in piazza Palma, a Massa, sotto gli occhi del figlio minorenne. La Procura ha iscritto nel registro degli indagati anche Gabriele Tognocchi, cognato della vittima, che quella notte si trovava insieme a lui. L’ipotesi di reato contestata è quella di rissa. Sale così a sei il numero degli indagati. Tognocchi non era uscito indenne dallo scontro: quella stessa notte era stato trasportato d’urgenza al pronto soccorso con una tibia fratturata e il setto nasale rotto. L’iscrizione nel registro degli...🔗 Leggi su Open.online Notizie correlate Omicidio Bongiorni a Massa, indagato per rissa anche il cognato della vittima(Adnkronos) – Si allarga il quadro degli indagati nell’inchiesta sull’omicidio di Giacomo Bongiorni, il 47enne morto dopo un violento pestaggio... Massa, aggredito e ucciso in piazza: indagato per rissa anche il cognato di BongiorniMASSA (MASSA CARRARA) – Sale il numero degli indagati sul caso Bongiorni, il 47enne picchiato davanti al figlio di 11 anni e poi morto a Massa nella... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Omicidio Bongiorni, la verità nelle chat degli indagati: ultime news sul delitto; Omicidio di Giacomo Bongiorni, ora tra gli indagati c’è anche il cognato. Analizzato lo smartphone della compagna; Massa, fingono raccolta fondi per Giacomo Bongiorni; Omicidio Massa, si fingono organizzatori del torneo di beneficenza per la raccolta fondi per Bongiorni. Giacomo Bongiorni ucciso davanti al figlio, indagato anche il cognato: «Denunciato per rissa». I punti ancora da chiarireSi allarga il quadro degli indagati nell’inchiesta sull’omicidio di Giacomo Bongiorni, il 47enne morto dopo un violento pestaggio avvenuto nella notte tra l’11 e il 12 aprile ... ilmattino.it Ucciso davanti al figlio, indagato anche il cognatoFIRENZE Sale il numero degli indagati sul caso di Giacomo Bongiorni, il 47enne morto nella notte tra l’11 e il 12 aprile in piazza Palma a Massa (Massa Carrara) dopo essere stato aggredito da un grupp ... corrieredellacalabria.it Risulterebbe indagato anche il cognato di Giacomo Bongiorni - facebook.com facebook Indagato per rissa anche il cognato di Giacomo Bongiorni, ucciso davanti il figlio a Massa x.com