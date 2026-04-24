Gli studenti del Galilei brillano al Certamen

Gli studenti del Liceo scientifico Galileo Galilei di Siena hanno ottenuto risultati positivi al Certamen, una competizione dedicata alla lingua e alla cultura latina. La gara si è svolta recentemente e ha visto la partecipazione di numerosi studenti provenienti da diverse scuole. La vittoria o il buon piazzamento di alcuni di loro ha suscitato entusiasmo tra docenti e studenti, rafforzando l’interesse per lo studio del latino.

Latino che passione. Grande soddisfazione al Liceo scientifico Galileo Galilei di Siena, protagonista di una competizione di lingua e cultura latina su scala nazionale, grazie agli eccellenti risultati conseguiti da alcuni studenti in occasione del XXIV Certamen Lucretianum, svoltosi a Napoli qualche giorno fa al Liceo scientifico statale Tito Lucrezio Caro. Un plauso particolare va a Matteo Donatucci che si è classificato primo e Pietro Bartorelli, secondo, entrambi della classe terza sezione D, che con il loro talento hanno dato lustro all’Istituto. La prova non consisteva nella semplice traduzione di un passo di Lucrezio, ma prevedeva un’analisi comparata con un estratto delle opere filosofiche di Cicerone, integrata da quesiti di analisi sintattica e riflessioni sul lessico.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Gli studenti del Galilei brillano al Certamen Notizie correlate Educazione alla legalità nelle scuole: i carabinieri incontrano gli studenti del Galileo GalileiProsegue l'attività dell’Arma dei carabinieri volta a promuovere tra i giovani la cultura della legalità, nell’ambito delle iniziative di prevenzione... “Antigone” in scena a Larissa, studenti del De Sanctis-Galilei protagonisti al Festival Nostos«Portare i nostri studenti a recitare nei luoghi in cui il teatro è nato – sottolinea la Dirigente Scolastica, Prof. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Avigliana, gli studenti del Galilei riscoprono le storie delle partigiane; Gli studenti del Galilei brillano al Certamen; Mirai Job Game: trionfano gli studenti del Liceo Scientifico Galilei di Lamezia; Educazione alla legalità nelle scuole: i carabinieri incontrano gli studenti del Galileo Galilei. Contestazione al Ministro Valditara al Galilei di Roma, Rete studenti: Basta passerelle, deve ascoltare gli studentiScuola, Valditara zittisce e caccia uno studente al Galilei di Roma. Rete studenti: Basta passerelle, deve ascoltare gli studenti. Questo pomeriggio presso l'Istituto d'Istruzione Superiore Galil ... newtuscia.it Il ministro Valditara visita l'istituto Galilei e viene contestato. Gli studenti: Zittiti e cacciatiAd accogliere il ministro lo striscione Valditara fuori dal Galilei. La Rete degli studenti medi: Inaccettabile che Valditara utilizzi le scuole per le proprie passerelle mediatiche ... romatoday.it Roma Fanpage.it. . “Non sei democratico” Valditara contestato all’istituto tecnico Galilei di Roma, il ministro allo studente - facebook.com facebook Il ministro Valditara visita l'istituto Galilei e viene contestato. Gli studenti: "Zittiti e cacciati" ift.tt/KtWw3bU x.com