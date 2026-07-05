Marcinelle i Riva chiudono l’area a caldo | gli operai scioperano 179 a rischio licenziamento

Notizia in breve

I lavoratori dell’area a caldo di un sito industriale hanno deciso di fermarsi, protestando contro il possibile licenziamento di 179 dipendenti. La decisione arriva dopo la comunicazione della chiusura dell’area, che ha portato alla sospensione delle attività e allo sciopero dei lavoratori. La vicenda riguarda un’azienda del settore metallurgico. Nei mesi scorsi, un incendio in una miniera di carbone in Belgio aveva causato 262 vittime, tra cui 136 italiani.