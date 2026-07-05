Marcinelle i Riva chiudono l’area a caldo | gli operai scioperano 179 a rischio licenziamento
I lavoratori dell’area a caldo di un sito industriale hanno deciso di fermarsi, protestando contro il possibile licenziamento di 179 dipendenti. La decisione arriva dopo la comunicazione della chiusura dell’area, che ha portato alla sospensione delle attività e allo sciopero dei lavoratori. La vicenda riguarda un’azienda del settore metallurgico. Nei mesi scorsi, un incendio in una miniera di carbone in Belgio aveva causato 262 vittime, tra cui 136 italiani.
L’otto agosto 1956 un incendio divampò a Marcinelle in Belgio all’interno della miniera di carbone del Bois du Cazier, provocando la morte di 262 minatori, di cui 136 italiani. Fu la più grande tragedia del lavoro italiano all’estero e cambiò per sempre il rapporto tra i due Paesi sull’emigrazione. Nunzio Mancini, l’ultimo minatore miracolosamente sopravvissuto alla tragedia di Marcinelle, è deceduto pochi giorni fa a 96 anni il 30 giugno 2026. Settant’anni dopo il disastro, Marcinelle incrocia ancora vicende che in qualche modo toccano il nostro Paese. L’acciaieria controllata dal Gruppo Riva di Thy-Marcinelle è paralizzata dal 21 maggio a causa dello sciopero degli operai contro la chiusura dell’area a caldo dello stabilimento. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
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