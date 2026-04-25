I lavoratori della Demm scioperano per due ore | Buoni pasto disparità di trattamento tra gli operai

I lavoratori della Demm di Novellara, azienda del gruppo Certina con 31 dipendenti che produce alberi di trasmissione per l’industria, hanno deciso di scioperare per due ore questa mattina. La protesta è stata indetta per protestare contro i buoni pasto e le disparità di trattamento tra gli operai. La manifestazione ha coinvolto tutti i dipendenti dell’azienda, che hanno aderito all’astensione dal lavoro durante la fascia oraria stabilita.

I lavoratori della Demm di Novellara, l’ex Nuova Tmr, azienda del gruppo Certina con trentuno dipendenti, specializzata nella produzione di alberi di trasmissione per l’industria, hanno incrociato le braccia, l’altra mattina, aderendo a uno sciopero di due ore. Una mobilitazione indetta dalla Fiom-Cgil per chiedere una omogeneità sul trattamento mensa, ovvero l’erogazione di buoni pasto da 10 euro per tutti i dipendenti. La proposta aziendale di rinviare la discussione a tra sei mesi è stata respinta dai sindacati, gli stessi che hanno sottolineato come la questione mensa sia stata l’unica istanza presentata dai lavoratori. "La proposta...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - I lavoratori della Demm scioperano per due ore : "Buoni pasto, disparità di trattamento tra gli operai" Notizie correlate Leggi anche: Buoni pasto e carenze di personale, la Fp Cgil attacca la Asl: "Ritardi e disparità per i lavoratori" "Ritardi inacettabili sui buoni pasto e disparità nelle conciliazioni": le accuse della Uil Fp alla AslLa Uil Fp Chieti attacca la Asl Lanciano Vasto Chieti, denunciando “con fermezza”, la gestione delle procedure di conciliazione relative ai buoni... Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: DEMM DI NOVELLARA. LAVORATORI IN SCIOPERO PERCHE’ IL SERVIZIO MENSA SIA ESTESO A TUTTI.; I lavoratori della Demm scioperano per due ore : Buoni pasto, disparità di trattamento tra gli operai; Novellara, sciopero alla Demm per una mensa uguale per tutti. I lavoratori della Demm scioperano per due ore : Buoni pasto, disparità di trattamento tra gli operaiI lavoratori della Demm di Novellara, l’ex Nuova Tmr, azienda del gruppo Certina con trentuno dipendenti, specializzata nella ... ilrestodelcarlino.it A 35 anni dall'uscita, torna in sala il 13, 14 e 15 aprile il film di Jonathan Demme. - facebook.com facebook