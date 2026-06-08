Caldo operai edili a rischio malori Fillea Cgil Marche | La Regione emani subito l’ordinanza sul rischio stress termico

Con l’arrivo delle temperature elevate, si registra un aumento dei rischi per la salute degli operai edili. La Fillea Cgil Marche chiede alla Regione di emanare immediatamente un’ordinanza sul rischio di stress termico. Secondo le segnalazioni, il caldo intenso espone i lavoratori a malori e a possibili incidenti, con una maggiore probabilità di colpi di calore e infortuni gravi. La richiesta si basa sulla necessità di misure di protezione più rapide e concrete.

ANCONA- Con l’avvicinarsi dell’estate e il conseguente aumento delle temperature, cresce il rischio per la salute dei lavoratori, in particolare, per quanti sono direttamente esposti al sole come edili e operai, più soggetti a colpi di calore e a infortuni spesso mortali. Per queste ragioni, la. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

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