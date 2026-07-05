Mandorlini | abbiamo basi solide | Ma ora vogliamo alzare il livello
Davide Mandorlini ha dichiarato che la squadra ha basi solide, ma intende migliorare il livello. Ha parlato di strategie di mercato, specificando che la decisione di usare il formazione 4-3-3 influenzerà le scelte di partenza e di innesti. Ha aggiunto che si stanno gestendo le partenze e gli acquisti per raggiungere questo obiettivo.
Davide Mandorlini, parliamo di strategie di mercato. La decisione di partire col 4-3-3 inciderà sulle scelte? "Gestiamo le partenze e i nuovi innesti per alzare il livello. L’idea tattica dell’allenatore incide molto, poiché cercherà profili idonei e specifici per il suo sistema di gioco". Avere molti giocatori sotto contratto può costituire una base importante per costruire la squadra 2026-27? "Sicuramente partiamo da fondamenta solide e da molte conferme dell’anno scorso che garantiscono stabilità. Il numero di contratti in essere è assolutamente in linea con la categoria". Tutti i giocatori sotto contratto col Ravenna verranno convocati per il ritiro? "La base dei contrattualizzati sarà regolarmente radunata. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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