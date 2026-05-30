Tanti errori ma li abbiamo capiti Ecco le basi per costruire il futuro Stadio? Ecco cosa vogliamo fare

Un progetto per un nuovo stadio e un centro sportivo è stato annunciato, con dettagli sulle intenzioni di sviluppo e investimenti. La squadra e gli allenatori sono coinvolti nelle discussioni, mentre si pianificano anche le strategie di mercato. Tanti errori sono stati riconosciuti, ma si afferma che sono stati compresi e corretti. La volontà è di gettare le basi per il futuro, coinvolgendo anche i tifosi e considerando le esigenze del campionato.

di Iacopo Nathan e Greta Ercolano LIVORNO Stadio, centro sportivo, squadra, mercato, allenatori, tifosi e campionato. Joel Esciua è un fiume in piena, e dal suo ufficio dentro “Livornello“, o semplicemente dentro il centro sportivo di Banditella, ci accoglie per tracciare un bilancio di quello che è stato il primo anno di ritorno tra i professionisti e guardare al futuro. Dall’ultima volta che ci aveva aperto le porte “di casa sua“ è passato quasi un anno. In quel momento il Livorno aveva vinto lo scudetto di Serie C, c’era l’incognita Indiani sulla panchina amaranto e tante voci si rincorrevano. Presidente Esciua, come reputa questa stagione? "Evidentemente qualcosa di buono si è fatto, e qualcosa di meglio si poteva fare. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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