L’ex calciatore polacco ha dichiarato che il proprietario della squadra sta lavorando su rinforzi concreti, prevedendo l’arrivo di tre o quattro nuovi giocatori per migliorare la rosa. Ha aggiunto che con l’attuale allenatore si potrebbe avviare un ciclo di alto livello e ha sottolineato l’importanza di puntare a più competizioni. Le dichiarazioni indicano un focus sull’ampliamento della squadra e sul potenziale sviluppo a lungo termine.

L’ex campione polacco: «Con Gasperini si può aprire un ciclo di alto profilo. Serve puntare a più obiettivi. Dybala? Il migliore». Zbigniew Boniek è stato un giocatore della Roma negli anni ‘80, quando il club giallorosso era abituato a frequentare il gotha del calcio europeo. A La Gazzetta dello Sport racconta le impressioni dopo il raggiungimento della qualificazione in Champions League da parte della squadra di Gasperini. LEGGI ANCHE: le ultime notizie in Serie A OBIETTIVO CENTRATO « Intanto, è una bella sorpresa, l’indicatore preciso che qualcosa è cambiato, ma è anche un punto di inizio. Perché ora è necessaria una riunione interna per mettere a terra un piano, un programma concreto per rinforzare la squadra. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Boniek «Friedkin concreti. Ora 3-4 rinforzi per alzare il livello»

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