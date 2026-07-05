maltrattamenti in famiglia 15 anni di incubo

Una persona è stata arrestata per aver maltrattato la propria famiglia, in particolare la moglie. Le aggressioni sono durate anni, anche se la vittima non aveva mai denunciato fino a ora. La polizia ha intervenuto dopo le segnalazioni, e l’uomo è stato fermato. La vittima ha raccontato di aver subito violenze per 15 anni, senza aver mai cercato aiuto prima.

Stava mettendo in atto maltrattamenti in famiglia e in primis nei confronti di sua moglie. Ma lei fino al 2024 non aveva mai fatto presente la drammatica situazione familiare che stava vivendo con la speranza che il marito smettesse di usare questi metodi e atteggiamenti inconcepibili, la finisse con questi atti persecutori e ponesse termine ai suoi continui maltrattamenti. Ma, dopo una sofferenza durata quindici anni, nell’ottobre 2024 la donna non ce l’ha fatta più, anche sentendo in televisione e leggendo sui giornali che quotidianamente accadono fatti gravissimi di maltrattamenti e femminicidi da parte di uomini che mettendo in atto nei confronti della moglie o della convivente. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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MALTRATTAMENTI IN FAMIGLIA: ARRESTATO 35ENNE | 03/03/2026

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