Incubo in famiglia | maltrattamenti e violenze continue arrestati due fratelli gemelli

Due fratelli gemelli di 23 anni, residenti in provincia, sono stati arrestati con l'accusa di maltrattamenti e violenze continuate nei confronti di membri della famiglia. Nonostante già condannati in passato per simili reati, le condotte violente non si sono mai interrotte. Le autorità hanno intervenuto nuovamente dopo aver accertato che le aggressioni proseguivano nel tempo, aggravando la situazione di tensione familiare.

Non era la prima volta. I due fratelli gemelli – bresciani di 23 anni residenti in provincia – avevano già alle spalle condanne per maltrattamenti in famiglia, eppure le condotte violente nei confronti dei propri familiari non si erano mai fermate. Anzi, si erano reiterate fino al punto da.🔗 Leggi su Bresciatoday.it

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