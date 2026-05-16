Maltrattamenti incubo in famiglia | anni d’inferno per moglie e figlio in carcere un 55enne

Da lanazione.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Pontedera, un uomo di 55 anni è stato arrestato per maltrattamenti all’interno della famiglia. La donna e il figlio hanno riferito di aver subito ripetuti comportamenti violenti nel corso degli ultimi anni. La vicenda è stata portata all’attenzione delle forze dell’ordine da una denuncia presentata dalla donna, che ha portato all’arresto dell’uomo e alla successiva detenzione. La famiglia aveva già segnalato episodi di violenza in passato, ma senza esito.

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Pontedera, 16 maggio 2026 – Un’altra vicenda di maltrattamenti in famiglia. Questa volta succede a Pontedera dove i carabinieri della stazione cittadina hanno arrestato un 55enne di origine straniera dando esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Pisa. L’uomo, secondo quanto sarebbe emerso dalle indagini condotte dai militari dell’Arma e coordinate dalla procura della Repubblica di Pisa, dal 2024 avrebbe messo in atto condotte vessatorie nei confronti della moglie e del figlio. Due anni d’inferno per la donna e il ragazzo che alla fine si sono rivolti ai carabinieri per denunciare quanto dovevano subire dal 2024. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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